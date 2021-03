Bischwiller : le futur quartier du Baumgarten prévoit la création de 810 logements

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Bas-Rhin Supprimer Projet Supprimer Valider Valider

À Bischwiller, le projet de création de la zone d’aménagement concertée (ZAC) du Baumgarten porte sur un espace agricole d’environ 22 ha. Il proposera, à terme, 810 logements.

La future ZAC du Baumgarten est un projet lancé par la Ville de Bischwiller (Bas-Rhin). Situé au niveau de la vallée de la Moder, il sera réalisé sur un terrain d’une superficie de 22 ha. Ce programme est justifié par son positionnement en entrée de ville et sa proximité avec les équipements collectifs de la municipalité. Il s’inscrit également dans le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Bischwiller et ses environs. L’objectif du programme est de développer l’habitat en proposant une offre de plus de 800 logements diversifiés.

La construction de la future ZAC du Baumgarten s’étalera sur une période de vingt ans. Elle comprendra quatre phases. Les logements qui seront proposés seront constitués de 20 % de logements individuels, 20 % de logements intermédiaires et 60 % de logements collectifs. La Société d'Équipement de la Région de Strasbourg (SERS) a été désignée en 2019 comme l’aménageur de cette ZAC.