Bischheim : une seconde résidence senior gérée par le centre communal d’action sociale

La nouvelle résidence senior de Bischheim, dans le Bas-Rhin, proposera à terme 72 appartements allant du T1 au T3.

Une nouvelle résidence sénior est en construction à Bischheim (Bas-Rhin), rue du Parc, dans le quartier du Guirbaden. Elle sera composée de 72 appartements adaptés et évolutifs. Ceux-ci vont du studio au T3. Le bâtiment comprendra également une salle commune d’activités et de restauration d’environ 168 mètres carrés. Un local polyvalent destiné à l’accueil d’une offre de services ou de commerces est aussi programmé. L’ouverture est prévue pour fin 2022.

La gestion et l’animation de la résidence seront confiées au centre communal d’action sociale (CCAS), un établissement public géré par un conseil d’administration et présidé par le maire. Notons qu’il s’agit de la seconde résidence gérée par cette communauté avec la résidence Charles Huck, rue Nationale. Cette dernière propose la location de 67 appartements de types F1 bis et F2. Elle comporte deux salons de détente et une salle de restauration. Ces résidences sont destinées aux seniors aux revenus modestes, qui souhaitent se loger tout en bénéficiant d’activités collectives.