Biossun rejoint StellaGroup

Détenue jusqu’à présent principalement par ses deux dirigeants historiques, Frédéric Foretti et Jean Paul Sibellas, et la société d’investissement Garibaldi Participations, Biossun, le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation de pergolas bioclimatiques et de screens rejoint StellaGroup.

Basée à Sassenage près de Grenoble, Biossun conçoit, fabrique et commercialise des pergolas bioclimatiques et des screens pour les professionnels, notamment les menuiseries régionales, les artisans et les réseaux de distributeurs. Elle distribue également ses produits via ses propres agences. Elle vient de rejoindre StellaGroup, le leader en France et en Europe de produits de fermeture de la fenêtre (volets roulants, screens et brise-soleil), d’accès pour les marchés de l’habitat (portes de garage, portails et clôtures, gardes corps) et pour le marché des bâtiments industriels (grilles et rideaux, portes industrielles), et enfin d’outdoor et de protection solaire (pergolas, toits terrasse, stores bannes). « Rejoindre StellaGroup nous a paru comme une évidence. Ce rapprochement industriel ouvre des perspectives techniques et commerciales très importantes pour la marque Biossun et nous sommes impatients de déployer ce beau projet », déclare Frédéric Foretti, le co-fondateur et dirigeant de Biossun. Des atouts mis également en exergue par Didier Simon, Président de StellaGroup :

« En intégrant Biossun, StellaGroup affirme sa volonté de croître rapidement dans le domaine de la protection solaire en s’appuyant sur une marque forte et reconnue, sur une ligne de produits haut de gamme et sur une équipe motivée. Déjà très présent en Europe du Nord, nous voulons accélérer notre développement en France sur ce marché. Notre projet s’appuie aussi sur eux, et toujours en respectant nos trois piliers : des valeurs sociales fortes et partagées, des produits de qualité et un service à nos clients que l’on souhaite irréprochable. »