Biome, la peinture « verte » de Tollens

La marque française lance une nouvelle peinture intérieure biosourcée, labellisée, à empreinte environnementale maîtrisée.

Biome, la nouvelle peinture écoresponsable de Tollens, intègre une résine alkyde biosourcée à 97%, issue de la valorisation de déchets agricoles et sylvicoles, provenant de France et d’Europe. Des ressources végétales renouvelables qui en font un produit à impact environnemental maîtrisé.

Comme toutes les peintures Tollens, Biome est fabriquée dans les usines françaises du groupe. Elle est conditionnée dans un emballage recyclé et recyclable, dotée de l’Ecolabel européen et recommandée pour les chantiers HQE. Enfin, ses déchets peuvent être déposés en magasins Tollens via Rekupo, un dispositif de collecte gratuite des déchets de peinture déployé par le groupe Cromology.

Disponible en version mat et velours, en pot de 3 et 10 litres, la peinture Biome affiche moins de 1g/l de COV, offre un très bon confort de glisse, une bonne opacité et une blancheur durable. Elle est déclinée en blanc et teintes pastel du nuancier Cromology.