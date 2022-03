Biolaytec, premier écran de sous-toiture biosourcé

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % gros œuvre Supprimer Ecrans de sous-toiture Supprimer Matériaux biosourcés Supprimer Artisan couvreur Supprimer Monier Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le fabricant de solutions pour toitures en pente, BMI Monier, lance le premier écran de sous-toiture du marché fabriqué à partir de matières naturelles.

Composé à 87% de de ressources renouvelables, le nouvel écran Biolaytec de BMI Monier affiche une très faible empreinte carbone. Fabriqué en bio-polyéthylène (bio-PE) à base d’éthanol issu de canne à sucre, il réduit les émissions de dioxyde de carbone jusqu’à 90 % par rapport aux solutions classiques. Chaque tonne de polyéthylène vert utilisée pour sa production retient jusqu’à 3,09 tonnes de CO2 dans l’atmosphère (selon une étude LCA menée par ACV Brésil).

Cette composition biosourcée n’altère en rien les performances du produit. Composé de quatre membranes non tissées en bio-PE, Biolaytec est hautement perméable à la vapeur d’eau (sd = 0,03 m). Il offre une très bonne résistance mécanique grâce à sa grille de renfort intégrée. Sa résistance à la traction et à la déchirure au clou autorise une pose sur chevrons ou fermettes à entraxe de 60 cm maximum. Enfin, il offre une réaction au feu E et résiste aux températures de -40°C à +80°C.