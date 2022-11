Biofioul : comment réussir une installation ?

L'interdiction d'installation de toute nouvelle chaudière au fioul à partir du 1er juillet 2022 avait beaucoup inquiété les artisans chauffagistes. Beaucoup de ménages modestes se chauffent en effet au fioul, surtout en zone rurale. Ils n'ont pas les moyens de s'offrir une pompe à chaleur, ni une chaudière biomasse. L'autorisation des chaudières fonctionnant au biofioul F30 laisse donc aux artisans la latitude pour installer encore des chaudières fioul. Mais quelques précautions s'imposent, que le Cetiat, en partenariat avec la FF3C, Biofioul et Uniclima, rappelle dans un document en téléchargement libre.

Compatibilité

Il faut en effet savoir que certains matériaux ne sont pas compatibles avec le biofioul F30. C'est le cas du laiton, du bronze et du cuivre, présents dans certaines cuves anciennes, mais aussi du polyuréthane qui revêt parfois les cuves. La plupart des caoutchoux (sauf le FKM et le HNBR) ne sont pas non plus compatibles, de sorte qu'il faudra privilégier des joints et flexibles en acier, en téflon ou en Inox.

Stockage

Le biofioul est sensible à l'humidité et à la lumière. Il est donc conseillé de le stocker 6 mois maximum, de préférence en intérieur. En cas de stockage extérieur, il faudra ajouter une membrane hydrophobe au niveau de l'évent. L'exposition directe aux UV est à éviter.

Alimentation

Le Cetiat insiste dans son document sur la nécessité de convertir la ligne d'alimentation bitube en ligne monotube, et conseille l'installation d'une crépine flottante, en plus bien sûr du remplacement du brûleur. Les corps de chauffe et conduits de fumée n'ont en revanche pas besoin d'être remplacés.