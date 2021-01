« La norme Biodiversité permet d'éviter des recours », Sylvain Boucherand, BL Evolution

L’Afnor a publié le 9 janvier 2021 sa toute première norme dédiée à la biodiversité. Sylvain Boucherand, président de la Commission Normalisation Biodiversité et CEO de BL Evolution, cabinet de conseil en transition écologique, explique les enjeux pour l’ensemble des acteurs, publics et privés, de mettre en place une démarche « robuste et pertinente » en la matière.