Biodiversité: « La nature est plus considérée comme une contrainte qu’un atout», Jean Jalbert (Institut La Tour Valat)

Face à l’urgence climatique, six associations et ONG de préservation de la biodiversité dans le bassin méditerranéen(1) unissent leurs forces pour passer à la vitesse supérieure. Lors d’une réunion à Marseille, où se tiendra en septembre le Congrès mondial de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), elles ont lancé, le 12 mars, un consortium pour la biodiversité avec le soutien du conservatoire du littoral. Leur objectif : développer des projets plus ambitieux, dans l’une des régions les plus menacées de la planète. Jean Jalbert, directeur de La Tour Valat, institut de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes et un des acteurs de l’initiative, explique la démarche.