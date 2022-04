Biodiversité : des valeurs partagées en Ile-de-France

Pour clôturer six ans d’échanges autour de sites sensibles au regard de la biodiversité, les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement d’Ile-de-France se sont retrouvés en séminaire le 21 avril. Trois boussoles émergent de leur recherche-action, pour orienter des traductions opérationnelles : l’arpentage, le dialogue et la stratégie.