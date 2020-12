Biodivercity Life prépare une récolte de sites pour 2021

Le label Biodivercity Life lance sa seconde saison. Le conseil international biodiversité et immobilier (Cibi), créateur de la marque, a lancé un appel à sites dans ce but. Alors que 200 opérations sont déjà passées par le crible du référentiel dédié aux projets neufs depuis la création de l’association fin 2013, six opérateurs ont rodé la dynamique de progrès insufflée par Biodivercity Life, ciblé sur l’exploitation d’actifs existants : « Une démarche qui s’inscrit dans un temps long », souligne Luc Monteil, président du Cibi.