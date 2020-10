BIM World 2020 : Resolving tente l'expérience virtuelle

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée BIM Supprimer Salon Supprimer France Supprimer Digitalisation Supprimer Transformation digitale Supprimer Valider Valider

Paretenaire exécutif du salon, le spécialiste de la digitalisation des métiers de la construction et de l'immobilier a choisi de convertir en 100% virtuel sa présence sur le BIM World avec une plateforme événementielle en ligne qui permettra les 7 et 8 octobre de découvrir et d'interagir à distance autour de ses nouveautés et des enjeux et cas pratiques de ses clients.

Que représente une impossibilité physique pour un spécialiste de la digitalisation ? Pas un obstacle en tout cas.

Alors que nombre de rendez vous du salon BIM World les 7 et 8 octobre se tiendront en "distanciel", le spécialiste de la digitalisation des métiers de la construction et de l'immobilier Resolving a décidé d'offrir une expérience 100% virtuelle et digitale aux visiteurs.

Resolving a porté sur le Web dans un environnement graphique dédié un programme permanent de conférences, d’ateliers FAQ et de démonstrations, et introduit toutes les possibilités d’interactions et de rendez-vous avec ses speakers et ses équipes.

Cet événement virtuel se déroule avec l’appui et en présence des clients et partenaires de Resolving: BatiRIM, ENGIE Solutions, Nexity, Paris-Ouest Construction, Rabot Dutilleul Construction et Spie batignolles.