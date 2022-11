BIM d’Or et CDE : retours croisés de 3 lauréats du BIM d’Or 2022

Les particularités de votre projet

Alban de Chasteigner (Ingérop, projet Grand Palais, BIM d’Or 2022) : La restauration du Grand Palais est actuellement le plus important chantier culturel mené à Paris. Dès 2016, Chatillon Architectes a décidé d’appréhender le projet dans une démarche BIM pour intégrer toute sa complexité technique et parvenir à modéliser le Grand Palais dans son état 1900. Le groupement (Chatillon Architectes, Ingérop, Cicad et Arcora) a fonctionné en cellule intégrée pour une coordination totale entre architectes et ingénieurs autour de la maquette BIM.

Amed Keita (Eau de Paris, BIM d’Argent 2022) : Eau de Paris vise à réaliser les jumeaux numériques de son patrimoine existant pour améliorer notamment les performances de ses équipes grâce à des visites virtuelles et des recherches documentaires. Le projet est impressionnant : 2 050 km de linéaires de réseaux, 470 km d’aqueducs principaux, 7 usines de traitement, 11 réservoirs et 61 bâtiments. Deux chantiers ont débuté en 2018 : la réalisation d’un surpresseur d’eau non potable au réservoir de Passy et la modernisation de l’usine de traitement d’eau potable d’Orly. Les ouvrages existants ont été numérisés et les nouveaux conçus en BIM.

Thomas Noyon (Colas Projects, BHNS de Cayenne, BIM d’Argent 2022) : le BHNS (bus à haut niveau de service) de Cayenne, c’est 2 lignes, 21 stations, 10 km de voirie. Un projet qui a exigé des études approfondies au niveau des espaces verts et des zones d’expansion des crues. C’est aussi 25 ans de maintenance avec le BIM qui permettra aux mainteneurs d’exploiter facilement les maquettes et de disposer d’une vision globale de la structure dans le temps.

Les challenges du projet

Alban de Chasteigner (Ingérop, projet Grand Palais, BIM d’Or 2022) : en conception, les différents usages des maquettes (coordination spatiale, simulations, chiffrage, planification, etc.) ont entraîné l’utilisation d’une quinzaine de logiciels et donc des enjeux majeurs d’interopérabilité pour éviter de remodéliser à chaque fois les bâtiments et de ressaisir les informations. Le projet a réussi à parer aux risques de perte de temps et d’erreurs.

Amed Keita (Eau de Paris, BIM d’Argent 2022) : réussir à associer tous les acteurs et parties prenantes du projet dans le processus BIM de ces deux premiers projets de modélisation du patrimoine était clé. En effet, ces chantiers nécessitaient le travail collaboratif de nombreux intervenants avec les équipes d’Eau de Paris.

Thomas Noyon (Colas Projects, BHNS de Cayenne, BIM d’Argent 2022) : la décision de mettre en place le BIM a été prise après la signature des contrats, le projet avait débuté et l’ingénierie et l’équipe locale avaient déjà été structurées. Il a donc fallu mettre en place les processus BIM sans perturber l’organisation déjà en cours. Cela a impliqué de se greffer par-dessus tous les workflows et circuit de validation implémentés.

Les premières fois

Alban de Chasteigner (Ingérop, projet Grand Palais, BIM d’Or 2022) : Ingérop a créé une animation holographique de la maquette avec le moteur Unity et l’a présentée à la MOA sur un appareil développé par Holusion pour mettre en valeur l’ambition architecturale du projet sans le port de lunettes 3D.

Amed Keita (Eau de Paris, BIM d’Argent 2022) : il s’agissait des premières expérimentations de conception et réalisation de projets d’envergure regroupant plusieurs corps de métier autour d’une base de données unique et d’une maquette numérique. La mise en place d’une organisation solide (stratégie et démarche BIM, processus de conception et réalisation, paramétrage des maquettes et définition des outils informatiques) a permis de sécuriser les projets à venir.

Thomas Noyon (Colas Projects, BHNS de Cayenne, BIM d’Argent 2022) : pour Colas Projects, c’est le 1er projet où toute la VRD (Voirie & Réseaux divers) est montée en 3D : toute la conception a en effet été réalisée en BIM. Les bénéfices de ce travail ont été remarquables, avec par exemple une détection automatique de toutes les zones où les pentes étaient supérieures aux exigences PMR (accès aux personnes à mobilité réduite).

Le CDE Mezzoteam

Alban de Chasteigner (Ingérop, projet Grand Palais, BIM d’Or 2022) : en conception, le CDE (Common Data Environment) Mezzoteam a permis le partage et l’échange de tous les documents et maquettes entre les acteurs de la MOE. Il était fondamental d’assurer la traçabilité des échanges de documents et de réduire les échanges par mail. Les livrables des différentes phases de conception étaient également diffusés au MOA par Mezzoteam. Pour les travaux, Mezzoteam permet la diffusion des livrables d’études d’exécution et des différentes maquettes. Le circuit de visas des documents est effectué sur Mezzoteam. Le tableau de bord, très pratique, permet de voir instantanément où en sont les visas. Etant donné le grand nombre d’intervenants (190 entreprises) et la complexité de la gestion de 5 périmètres de travaux différents, de nombreux groupes d’utilisateurs ont été créés afin de faciliter et fluidifier les diffusions.

Amed Keita (Eau de Paris, BIM d’Argent 2022) : Mezzoteam a permis une gestion optimale du processus BIM aussi bien en phase conception qu’en phase réalisation, notamment pour les phases de visa, contrôle et synthèse maquette, mais aussi dans la gestion électronique des documents. Mezzoteam a ainsi permis la construction par étape d’un DOE numérique et donc du jumeau numérique des installations qui sera mis à disposition des exploitants.

Thomas Noyon (Colas Projects, BHNS de Cayenne, BIM d’Argent 2022) : le grand atout de Mezzoteam est que cette plateforme apporte une rigueur dans les processus indispensable à ce type de projet. La mise en place du CDE Mezzoteam garantit une organisation très claire : les documents sont codifiés, la traçabilité est assurée et au final c’est tout le projet qui gagne en efficacité et en qualité.