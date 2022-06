BIM d'Or : candidatez jusqu'au 17 juin

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Numérique Supprimer BIM Supprimer France Supprimer Concours Supprimer BIM d’Or Supprimer ADN Construction Supprimer Building Smart France Supprimer Valider Valider

Le délai pour s’inscrire et déposer un dossier de candidature au BIM d’Or 2022 vient d’être prolongé. Il reste une dizaine de jours pour participer à cette neuvième édition.

La remise des prix de cette neuvième édition du BIM d’or se déroulera à Paris le 20 septembre prochain. Si vous n’avez pas eu le temps de déposer un dossier, c’est encore possible jusqu’au 17 juin prochain.

L’inscription s'effectue en ligne via ce site. Pour télécharger un dossier de candidature, rendez-vous ici.

Le préjury composé de professionnels de la construction (Mezzoteam, Autodesk, ADN Construction…) mais aussi d'un représentant d'ADP, lauréat de l’année dernière et des journalistes des Cahiers techniques du bâtiment et du Moniteur, se retrouvera début juillet pour examiner l’ensemble des dossiers et identifier les candidatures les plus abouties et les démarches les plus innovantes.

Cette présélection sera ensuite soumise au jury, qui se réunira en septembre.

La présélection de l’édition 2021 est toujours disponible en ligne.

Vous pouvez également vous replonger dans le palmarès détaillé de la huitième édition et revivre les temps forts de la soirée en vidéo.