BIM d'Or 2022 : le mot des partenaires

Le jury des BIM d'Or a consacré le 17 octobre dernier la numérisation par les équipes de Chatillon architectes et d'Ingérop du Grand Palais de Paris, préalable à sa rénovation. Neuf BIM d'argent - un par catégorie - et un coup de coeur ont également été décernés. Autodesk et ATTIC + partenaires des BIM d'Or commentent ce palmarès.