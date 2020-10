BIM d'Or 2020 : "Un palmarès exceptionnel", Emmanuel di Giacomo, Autodesk

Emmanuel di Giacomo, responsable des écosystèmes BIM pour l’Europe chez Autodesk, revient avec nous sur le palmarès 2020, ses attentes et sa vision du BIM en France.

Vous souhaitez visionner l’intégralité de la cérémonie ? C’est possible ici : https://www.lemoniteur.fr/nos-webinars/trophees-bim-d-or-100042287

Le Jury

Michel AROICHANE

Directeur innovation - Sixense Group

Hugo AZOCAR

Key Account Consultant BIM - Prosys

Gilles CHARBONNEL

Président - ADN Construction

Emmanuel DI GIACOMO

Responsable des écosystèmes BIM pour l’Europe - Autodesk

Maud GUIZOL

Chef du pôle BIM - Construction numérique - Colas

Flora JEAN-BAPTISTE

Directrice de la stratégie et du développement du BIM - Sightline Group

Yannick LUSIK

BIM Manager groupe - Direction scientifique et technique - Ingerop

Marielle MARTIN

BIM Manager - ANMA

Pierre MIT

Président - BuildingSmart France

Julie NICOLAS

Chef du service technique - Le Moniteur

Stéphanie OBADIA

Rédactrice en chef - Cahiers techniques du bâtiment

Cyril PERRIN

CEO - Wizzcad

Fabien DARCHIS

Directeur technique de la branche construction - Eiffage

Claude ROSPARS

Directrice scientifique et technique - IREX

Jean-Paul TREHEN

Directeur BIM - Legendre