BIM, BLOCKCHAIN... : LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE L'IMMOBILIER

Le terme « digitalisation » est bien souvent trop flou et difficile à appréhender. Dans le même temps, le secteur de l'immobilier doit comprendre ce qu'il englobe et faire émerger une dynamique d'évolution. L'objectif de ce dossier est de donner concrètement une vision de la « digitalisation » du secteur immobilier par des technologies, exemples et cas d'usages déjà appliqués au sein du secteur.

L'immobilier souffre encore aujourd'hui de son retard en termes de numérisation de son activité probablement parce que la majorité de son activité réside « sur le terrain ». Quoi qu'il en soit, la crise sanitaire que nous vivons actuellement est indéniablement un vecteur de transformation profond du secteur et ce dossier a pour but d'éclairer tous les professionnels de l'immobilier qui souhaitent passer à un niveau supérieur « d'industrialisation » de leur activité et être prêt à se confronter aux défis d'aujourd'hui et de demain.