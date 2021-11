Billère : le rond-point des Citoyens du Monde a été inauguré

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

L’inauguration de ce nouvel aménagement le 15 novembre a donné le coup d’envoi du Festival des solidarités 2021.

Issu du budget participatif 2019, l’aménagement du rond-point des Citoyens du Monde, à l’intersection de l’avenue Saint-John Perse et de l’avenue du Château-d’Este, à Billère (Pyrénées-Atlantiques), a été imaginé par l’association Citoyens-jardiniers d’Este. La conception du nouveau rond-point a fait l’objet d’une collaboration entre les membres de l’association et l’artiste plasticienne Marie-Christine Lamaysouette. Le service des espaces verts et le bureau d’études de la commune ont, par la suite, lancé un concours pour proposer la nouvelle configuration.

Pour la Ville, celle-ci met en valeur la création artistique tout en apportant de la verdure dans une zone très urbanisée. Le nouvel aménagement a été inauguré le 15 novembre dernier, dans le cadre du Festival des solidarités 2021. Rappelons que l’environnement et les espaces publics sont au cœur des projets de la Ville pour l’année 2021. Par ailleurs, les projets sélectionnés dans le cadre du budget participatif 2021 sont orientés vers ces démarches. C’est le cas, entre autres, des projets de parc athlétique, de city-stade ouvert à tous et d’aménagements d’espaces pour le repos et la convivialité.