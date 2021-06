Billère : des travaux entre l’avenue Lalanne et la rue de la Résistance

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Aménagement Supprimer Valider Valider

L’aménagement du carrefour entre l’avenue Lalanne et la rue de la Résistance représente la première opération inscrite dans le Schéma Directeur des Mobilités Actives de la Ville de Billère.

Le Schéma Directeur des Mobilités Actives (SMDA) de la Ville de Billère (Pyrénées-Atlantiques) constitue un programme ambitieux qui engage un budget de plus de 1,5 M€ sur la période 2021-2026. Il est axé sur le développement des modes de déplacement doux pour répondre aux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. En effet, ce programme prévoit, entre autres, des voies cyclables, des places de stationnement, des panneaux directionnels, etc.

La première opération entrant dans le cadre du SMDA porte sur l’aménagement du carrefour entre l’avenue Lalanne et la rue de la Résistance. Elle prévoit, par exemple, des travaux d’aménagement des espaces publics (place de stationnement pour les voitures et les vélos, bancs publics, etc.) autour du groupe scolaire Lalanne. Ces derniers bénéficient d’une subvention de 133 k€ de la part du ministère de la Transition écologique. Le début du chantier est prévu après une phase de concertation qui sera menée sur place à la mi-septembre.