BigMat : un bilan quinquennal faste et un nouvel axe prioritaire

BigMat vient d’achever le cycle de son plan stratégique 2018-2022, lancé il y a cinq ans par son président du directoire Fabio Rinaldi. La coopérative est fière du résultat obtenu et tient à le faire savoir. Dans un communiqué, elle annonce des « résultats solides », avec une activité en forte hausse de 41 %. Elle affiche un chiffre d’affaires 2023 de 1,3Md€ (+13 % par rapport à l’exercice 2022) contre 920 M€ en 2018.

11 transmissions

Pour BigMat, ce bilan résulte du dynamisme du marché de la rénovation mais aussi par le recrutement de nouveaux membres. « A l’image de BigMat Garcia Matériaux (un point de vente dans l’Yonne) ou de BigMat Danthon (sept points de vente en Isère) en 2022, le plan stratégique précédent a été marqué par l’arrivée de 20 nouveaux adhérents de toute taille, séduits par la force du collectif BigMat, précise le communiqué. Un collectif, uni et solidaire, investi dans le développement et la pérennité du groupement avec notamment trois projets de cession et 11 transmissions réalisées au sein du réseau. Aujourd’hui, ce sont toujours plus d’adhérents qui s’engagent avec l’enseigne dans la Financière BigMat, démontrant la dynamique positive du groupement et la confiance qu’il suscite. »

Cible stratégique : les particuliers

Pour l’année 2023, la coopérative « anticipe un ralentissement de l’activité sur le second semestre », notamment en raison de la baisse des ventes de logements neufs et des mises en chantier. Dans ce contexte, le groupement va s’appuyer sur les nouvelles obligations de rénovation énergétique pour stimuler son activité auprès des professionnels mais surtout des particuliers. C’est « une cible stratégique » affirme BigMat avant de rappeler qu’elle a « déjà développé deux concepts –Espace Menuiserie (30 points de vente en 2022) et Espaces Carrelage (20 points de vente) pour attirer une clientèle plus large. » Pour s’imposer comme « un acteur majeur de la transition énergétique » auprès des clients finaux, l’enseigne veut se positionner comme « un véritable laboratoire d’idées au service de leurs projets, à l’instar de l’installation chez BigMat Camon de Béton2Go », une mini-centrale à béton en libre-service.

Photovoltaïque en fourni-posé



Par ailleurs, BigMat travaille à enrichir son offre notamment avec de nouvelles gammes et de nouveaux services adaptés à la transition énergétique autour du fourni-posé sur le photovoltaïque, menuiserie, isolation et carrelage. « Il ne s’agit pas uniquement de continuer à décarboner nos gammes de produits mais aussi d’aller plus loin, partout en France, dans l’accompagnement de nos clients, artisans et particuliers, dans leurs projets de A à Z. Comment monter un projet ? Quel financement ? Quels matériaux choisir ? Comment produire sa propre énergie ? Par de nouveaux services dédiés, du conseil dans nos points de vente et des outils numériques pratiques, notre enjeu est d’apporter des solutions adaptées à l’ensemble de nos clients », conclut Fabio Rinaldi.