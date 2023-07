BigMat revient dans le cyclisme

Alors que se déroule le Tour de France, l’Union cycliste international (UCI) et BigMat International ont signé un partenariat pour le Championnat du monde de cyclisme UCI 2023. Selon l’accord, BigMat « devient partenaire officiel pour la vente au détail de produits de construction des Championnats du monde de cyclisme UCI 2023, qui regrouperont 13 Championnats du Monde UCI sur différents sites, à Glasgow et à travers l'Écosse (Grande-Bretagne), du 3 au 13 août 2023. » Le cyclisme et BigMat s'est une longue histoire d'amour. L'enseigne a sponsorisé plusieurs formations (FDJ et BigMat-Auber 93) puis a été partenaire dans les années 2010, et pendant trois ans, de la Fédération française de cyclisme puis de plusieurs Championnats du monde en 2022 : le mountain bike aux Gets, le BMX Racing à Nantes et la piste à Saint-Quentin-en-Yvelines.

Pour rappel, BigMat International, présidé par Fabrice Maud, est présent dans sept pays européens : la France, berceau de l'enseigne, mais aussi la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la République tchèque et la Slovaquie. La coopérative fédère ainsi 571 entreprises de négoce indépendantes pour 997 points de vente au total. Elle a réalisé un volume d’affaires cumulé de 3,2 M€.