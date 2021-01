BigMat : les ventes en 2020 dépassent le milliard

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer BigMat Supprimer France Supprimer Starmat Supprimer Tout Faire Matériaux Supprimer France Matériaux Supprimer Valider Valider

La coopérative a su séduire cinq nouveaux adhérents et enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de +3 %.

Alors que BigMat va fêter ses quarante ans cette année, l’enseigne se porte bien. Malgré la conjoncture liée à la crise sanitaire, la coopérative a atteint son objectif dévoilé en septembre 2019 lors d’une conférence de presse : le milliard d’euros (HT) de chiffre d'affaires cumulé à fin 2020. Pour y parvenir, le groupement a enregistré une croissance de +3 % quand le marché s’inscrit sur un recul de -2 %.

Des ex-France Matériaux, Starmat et Tout Faire

Par ailleurs, la coopérative a enregistré cinq nouvelles signatures sur cet exercice. Dans le détail, elle a su séduire : Lisadis, une société qui possède au sud de Rennes quatre points de vente spécialisés dans le bricolage et la jardinerie (enseigne Lysadis) et qui désirait ouvrir un négoce de matériaux ; Chantiers Audebert, entreprise forte de six dépôts en Guadeloupe ; Procoramat, ancien adhérent France Matériaux, implanté Retzwiller dans le Haut-Rhin en Alsace ; Aubert Matériaux, un ex-Starmat, installé à Mareil sur Mauldre dans les Yvelines ; et enfin Solumat – Solution Matériaux, un ex-Tout Faire, situé à Villeparisis (Seine et Marne). Au 31 décembre 2020, BigMat comptait 89 adhérents et 291 points de vente.

