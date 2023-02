BigMat : Girardon reprend Kilburg et s'étend vers le Sud

Le Sud après le Nord. Girardon, adhérent BigMat historique en Rhône-Alpes, reprend un autre adhérent du groupement, Kilburg. Il poursuit ainsi sa croissance externe vers le Sud de la Vallée du Rhône, après avoir repris en 2021 Béréziat, présent de Châlon-sur-Saône à Mâcon. Ce rachat fait suite au départ à la retraite d'Alain Kilburg, 62 ans. Avec cette reprise, Girardon compte cinq points de vente supplémentaires (Valence, Loriol et Montélimar dans la Drôme, Le Teil en Ardèche et Avignon dans le Vaucluse), portant son réseau à 19 points de vente, et 450 collaborateurs en tout.