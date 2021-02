BigMat garde le principe de deux salons, mais totalement digitaux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer BigMat Supprimer Cross canal Supprimer France Supprimer Bourgogne-Franche-Comté Supprimer Pays de la Loire Supprimer Valider Valider

L’enseigne de distribution de matériaux de construction rassemble à nouveau en février son réseau autour de ses salons annuels d'achats, les BigMarket. Pour cette année, situation sanitaire oblige, il s'agit de deux éditions en version 2.0 .

« Nous avons maintenu le principe de deux évènements de deux jours chacun qui rassemblent nos adhérents et fournisseurs des moitiés Ouest et Est de la France. » C’est par ces mots que Fabio Rinaldi, président du directoire de BigMat France, a présenté cette nouvelle édition des salons fournisseurs organisés par la coopérative. Avant de poursuivre : « Nous avons décidé de nommer ces rendez-vous 2021 comme l'an passé : « BigMarket le Mans » et « BigMarket Mâcon ». C'est à la fois pour remercier ces deux villes pour leur accueil exceptionnel en 2020, c'est aussi une promesse pour 2022. Si nous avons fait le maximum pour maintenir une dimension business et convivialité en ligne, nous entendons bien revenir à un format présentiel et avoir le plaisir de tous nous rassembler à nouveau l'année prochaine. »

On ne change pas un modèle qui marche

En pratique, et bien que cette édition soit en version 2.0, elle reprend les ingrédients des quatorze précédentes comme l’explique Fabio Rinaldi. « Outre les stands, les participants pourront profiter de halls d’exposition soignés. Nos rendez-vous traditionnels comme les BigDating pour favoriser les rencontres et le vote pour la meilleure Innovation sont également au programme de cette édition digitale. » BigMarket Mâcon se tient du 3 et 4 février et BigMarket Le Mans se déroulera du 10 et 11 février 2021.