Bientôt une nouvelle unité d’adoucissement de l’eau à Noyon

La future unité d’adoucissement de l’eau, à Noyon, sera opérationnelle début 2022.

Le chantier de la future unité d’adoucissement de l’eau, mené par le groupe Suez à Noyon (Oise), rue du Faubourg d’Amiens, est en cours. Ce projet, estimé à 3 M€, a pour but de diminuer par deux la dureté de l’eau distribuée dans la ville, actuellement de 53 °f (indicateur de la minéralisation de l’eau) ; un chiffre très élevé suscitant de nombreuses remarques. « Le calcaire représente un quart de nos plaintes sur ce réseau », souligne d’ailleurs Suez, qui gère les 177 km de canalisations noyonnaises.

Le futur dispositif, dont la mise en service est prévue pour début 2022, profitera aux 18 000 habitants des communes de Noyon, Sempigny, Genvry, Beaurains-lès-Noyon, Suzoy, Vauchelles, Pont-l’Évêque et Larbroye (Oise), soit plus de 5 000 foyers. Les usagers bénéficieront ainsi d’une meilleure qualité de l’eau, leur permettant de faire quelques économies. En effet, « un taux de calcaire trop haut, ce sont des appareils électroménagers qui vivent moins longtemps et qui consomment plus d’énergie. Par exemple, dans ces conditions, un chauffe-eau utilise 15 % d’énergie en plus que la moyenne au bout de dix ans », expliquent les services de Suez.

À sa livraison, la nouvelle unité se présentera en trois parties. La première sera dotée d’une imposante machine permettant de décanter le calcaire. La deuxième sera équipée d’un système séparant ce minéral de l’eau avant qu’il ne soit évacué dans la troisième pièce via des bennes. La matière extraite sera ensuite récupérée par des exploitants agricoles.