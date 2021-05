Bientôt une nouvelle résidence pour seniors autonomes à Orthez

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Immeubles à construire Supprimer Valider Valider

À Orthez, la future résidence dédiée aux seniors autonomes et aux personnes handicapées vieillissantes sera livrée en 2022.

L’association Agres se lance dans la construction d’une nouvelle résidence pour seniors autonomes à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), à l’arrière de l’EHPAD Jeanne d’Albret. À l’automne 2021, deux hangars et une maison seront démolis, pour laisser place, d’ici fin 2022, à la future résidence. La création de cette dernière a pour but d’étoffer l’offre d’infrastructures destinées aux personnes âgées, et ce, tout en leur apportant un cadre sécurisé, renforcé par la proximité des professionnels de l’EHPAD.

À sa livraison, l’établissement comptera vingt appartements, répartis sur deux niveaux. Ces logements seront adaptés aux besoins des seniors autonomes et des personnes handicapées vieillissantes. Outre les logements, la résidence proposera un accueil de jour, des espaces communs, ainsi qu’un lieu d’échanges où il sera possible de participer à des ateliers de mémoire et à des activités physiques.