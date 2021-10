Bientôt une nouvelle résidence étudiante écologique à Fontainebleau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Immeubles à construire Supprimer Valider Valider

La nouvelle résidence étudiante de Fontainebleau se voudra conforme au label E + C.

D’ici septembre 2023, une nouvelle résidence étudiante verra le jour dans la commune de Fontainebleau (Seine-et-Marne). Cette infrastructure de 165 chambres prendra place sur un terrain appartenant à l’Office national des forêts, rue des Archives. Dans le cadre de cette opération, la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau, porteuse du projet, a organisé en juillet 2021 une réunion publique d’information.

Cette résidence sera considérée comme une référence en matière de développement durable. À cet effet, le label E + C (niveau E3C1) et la certification NF Habitat HQE RT 2012 sont compris dans sa construction, ce qui lui offrira un niveau de performance énergétique supérieur à l’exigence réglementaire. L’architecture de l’édifice sera inspirée des bâtiments à vêture ou à structure bois. Sa hauteur n’excédera pas celle des résidences à proximité (R+6) pour assurer une meilleure harmonie visuelle.

En plus d’élargir l’offre de logements dédiés aux étudiants, l’établissement aura une vocation sociale avec une gestion conventionnée, assurée par le bailleur social Foyer de Seine-et-Marne. Il proposera en outre des services innovants, dont un parking de 50 places, une station de recharge électrique, une conciergerie et une cabine de télémédecine ouverte aux résidents et aux riverains.