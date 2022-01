Bientôt une nouvelle maison des associations à Thieux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Seine-et-Marne Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

L’ancienne mairie de Thieux va connaître une nouvelle vie. D’ici 2023, elle sera transformée en maison des associations

Afin de redynamiser la vie associative au niveau de son territoire et de préserver son patrimoine, la municipalité de Thieux, dans le département de la Seine-et-Marne, a décidé de réhabiliter son ancienne mairie et de la transformer en maison des associations. Les travaux devront être lancés d’ici l’été ou l’automne 2022.

La nouvelle maison des associations de Thieux, dont l’ouverture est attendue pour 2023, disposera d’une salle réservée aux activités associatives, d’un espace pour stocker les matériels et d’une cuisine. Elle sera également équipée d’une terrasse et de places de parking.

Porté par la commune de Thieux, l’aménagement de cet équipement au service des associations est estimé à plus de 780 k€. Il sera financé par divers partenaires institutionnels, dont la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France. Sa contribution s’élève à 260 k€. Par ailleurs, la Région Île-de-France et le Département de Seine-et-Marne ont été sollicités pour apporter leur part aux travaux, respectivement à hauteur de 148 k€ et de 110 k€.