Bientôt un nouveau campus urbain à Clichy

Un nouvel espace est en cours de construction à Clichy. Les travaux devraient prendre fin en 2023.

En partenariat avec AXA IM Real Assets, le promoteur Redman se lance dans la construction d’un campus urbain au cœur de Clichy (Hauts-de-Seine). Les travaux ont commencé en septembre 2021, mais la pose de la première pierre s’est faite le 17 novembre dernier.

Dans le cadre de ce projet, un campus urbain, d’une surface de 50 000 m², et réparti en deux bâtiments, sera aménagé à quelques mètres du parc des Impressionnistes. Baptisé « Black » et conçu par ECDM Architectes, celui-ci pourra accueillir des bureaux. Au rez-de-chaussée, les espaces sont prévus pour des commerces. Il offrira également sept espaces de restauration et un local à vélo de 1 000 m². Dans ce nouveau campus urbain écologique, le promoteur prévoit également de créer 10 000 m² de jardins, balcons et terrasses, dont un toit-terrasse de 3 000 m².

Le coût total de ce chantier, porté par AXA IM Real Assets via son fonds de développement Venture IV, est estimé à 110 M€.