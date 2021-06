Bidart : le Département inaugure le nouveau site d’Erretegia après les travaux de renaturation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

Les travaux de renaturation de l’Espace Naturel Sensible (ENS) d’Erretegia, à Bidart, sont terminés. Le Département des Pyrénées-Atlantiques a procédé à son inauguration.

Le 27 mai 2021, le Département des Pyrénées-Atlantiques a annoncé sur son site l’inauguration de l’ENS d’Erretegia, à Bidart. L’initiative vise à marquer l’aboutissement des travaux de renaturation de la zone, lancés en octobre 2019. Ces derniers consistaient notamment en la création d’une plage intérieure, la réinstallation des habitats naturels et la réhabilitation du site à l’authentique. Les aménagements comprenaient aussi la suppression de la route bitumée de huit mètres de large qui traversait le site. Le parking a quant à lui été rétréci, et les canalisations souterraines ont été démolies.

Le site de l’ENS d’Erretegia dispose aujourd’hui d’un hectare de nouvelle prairie et d’une plage en pente douce. Des équipements destinés à l’accueil du public ont également été installés : garage à vélos, point de tri des déchets, bornes de recharge pour véhicules électriques, sentier piéton, etc.

Le projet avait pour but de reconquérir l’espace naturel modifié dans l’aménagement antérieur et favoriser la biodiversité. Un budget d’environ 1,2 M€ a été nécessaire à sa réalisation. Le financement a été partagé entre le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), le conseil régional Nouvelle-Aquitaine et l’État.