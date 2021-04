Bidart : le campus ESTIA s’est doté d’un nouveau bâtiment

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Un nouveau bâtiment de l’école d’ingénieurs a été inauguré au sein du technopôle Izarbel au mois de mars.

Le mardi 9 mars 2021, L’École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA) de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) a inauguré son extension ESTIA BERRI à Bidart (Pyrénées-Atlantiques). Il s’agit d’un nouveau bâtiment, emblématique de la montée en puissance de l’enseignement supérieur au Pays basque. La cérémonie s’est déroulée en présence d’André Garreta, président de la CCI et de l’Établissement d’Enseignement Supérieur Consulaire (EESC) ESTIA, ainsi que de quelques élus de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque.

Le bâtiment ESTIA BERRI, d’une superficie de 4 500 m2 sur trois niveaux, dispose de trois amphithéâtres, huit salles de Travaux Dirigés (TD) et de Travaux Pratiques (TP), ainsi que des bureaux et des salles de réunion pour le personnel de l’école. Il prévoit d’accueillir 10 000 étudiants en 2025. La conception architecturale a été confiée à Xavier Leibar. Celle-ci adopte un style moderne et futuriste, afin d’améliorer le cadre de vie des étudiants et de tous les membres de l’écosystème ESTIA.

Le budget total pour la création d’ESTIA BERRI s’élève à 13,5 M€. La Région et la Communauté d’Agglomération du Pays Basque ont investi respectivement 6 M€ et 900 k€. La branche Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) de la CCI a également participé, à hauteur 2,5 M€.