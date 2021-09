Bidart : développement des infrastructures, des services cyclables et piétons

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Mobilité Supprimer Valider Valider

La Commune met en place plusieurs projets en faveur des déplacements doux. Deux chantiers démarreront dès cet automne.

À Bidart (Pyrénées-Atlantiques), la Municipalité s’engage à renforcer le confort et la sécurité des liaisons cyclables. Plusieurs projets sont à l’étude dans ce cadre. La Ville a, notamment, lancé une démarche intercommunale avec les communes de Biarritz, de Guéthary et d’Arbonne pour répondre à un appel à projets du Département. Ce dernier vise le développement des infrastructures et des services cyclables pour optimiser les liaisons douces entre les quatre communes.

Dans le cadre de ce projet départemental, la Commune de Bidart travaille actuellement sur la réalisation d’un plan cyclable et piéton visant à relier chaque quartier et à favoriser la mobilité douce. Entre autres, dès cet automne, deux grands chantiers vont démarrer.

Une nouvelle passerelle plus large remplacera l’actuelle passerelle étroite qui relie la Voie verte de l’Uhabia au bassin de rétention Ur-Onea. Elle respectera les risques d’inondation grâce à un système automatisé de relevage. Une passerelle sécurisée pour les piétons et les vélos sera également aménagée au-dessus de la voie ferrée au niveau de Parlementia. Ce chantier permettra d’assurer une continuité cyclable de la Vélodyssée vers Guéthary.

Par ailleurs, un autre grand chantier est programmé pour fin 2022. Il permettra de relier la Voie verte et la Vélodyssée au niveau du pont sur l’Uhabia.