Biarritz : réouverture de l’Hôtel du Palais le 26 mars 2021

L’Hôtel du Palais à Biarritz a confirmé la reprise de service prévue pour fin mars prochain.

La direction de l’Hôtel du Palais à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) a effectué une conférence de presse le 11 février 2021 pour communiquer la date d’ouverture de l’établissement. Celle-ci est annoncée pour le 26 mars prochain. « C’est un moment fort. Quoi qu’il en soit, nous serons prêts », a déclaré Sophie Bergart, chargée de communication du palace.

Pour information, l’établissement rénové présentera 86 chambres et 56 suites, dont la superficie varie de 28 à 100 m² pour les suites royales situées au dernier étage. À l’intérieur, les clients de l’Hôtel du Palais à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) profiteront également d’un spa de 3 000 m2, d’une piscine d’eau douce, d’un jacuzzi, d’un hammam, d’un sauna et d’un institut dédié aux soins des cheveux (Institut du Cheveux Leonor Greyl). À l’extérieur, une piscine d’eau de mer chauffée à 28 °C et des « cabañas » (construction immobilière destinée à servir d'abri temporaire, saisonnier ou provisoire) ont été aménagés. Ce chantier a été lancé en 2018 et a mobilisé un budget de 80 M€. « J’ai à cœur de conserver le patrimoine et l’ADN de ce lieu chargé d’émotions et de souvenirs tout en l’inscrivant dans une nouvelle ère », selon les déclarations d’Alessandro Cresta, le directeur général de l’Hôtel du Palais.