Biarritz : le répertoire des « chemins facilités » devrait être disponible en 2022

Dans le cadre de son programme d’action pour l’année 2022, la mairie de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) va mettre en place des « chemins facilités » dans le centre-ville. Le projet consiste à installer des dispositifs afin d’offrir une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). Dans le courant de l’année prochaine, un répertoire des cheminements aménagés sera mis à la disposition du public. Celui-ci doit indiquer les parcours et les caractéristiques de chaque dispositif. Cet inventaire permettra aux PMR d’identifier aisément les itinéraires adaptés.

Afin de choisir les trottoirs et les établissements publics cibles, la mairie de Biarritz prévoit de s’appuyer sur le plan de mise en accessibilité de la voirie et de l’espace public de la ville. Parmi les actions envisagées, la collectivité procédera à l’uniformisation et à l’équipement des feux tricolores pour permettre aux personnes malvoyantes de traverser les routes de façon sécurisée. Ces dernières auront ainsi la possibilité de déclencher des panneaux lumineux d’avertissement pour signaler leur passage aux automobilistes.