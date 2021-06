Biarritz : de nouveaux logements sociaux à Reptou

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Logement social Supprimer Valider Valider

L’Office 64 de l’habitat a réhabilité six appartements dans un bâtiment indépendant du groupe scolaire du Reptou pour installer des logements sociaux.

Appartenant à la Ville de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), un bâtiment indépendant du groupe scolaire du Reptou a été transformé en une résidence sociale de six logements au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU). Le bâtiment était à l’origine occupé par des instituteurs en tant que logements de fonction. Ils ont fait l’objet d’une réhabilitation, puis ont été loués ou mis à disposition ponctuellement par le biais de conventions d’occupation précaire. La convention d’occupation précaire désigne un contrat issu de la jurisprudence et de la pratique permettant de déroger au régime des contrats de location. En vertu de cette convention, les parties s’entendent sur un droit d’occupation d’un logement en contrepartie d’une compensation financière, généralement symbolique.

Des travaux importants, estimés à plus de 750 M€, ont été nécessaires pour l’adaptation du bâti aux logements sociaux. La Ville de Biarritz a alors sollicité l’Office 64 de l’habitat pour un bail à réhabilitation. Le bailleur a ainsi réalisé les travaux en maîtrise d’ouvrage directe.