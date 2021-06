Biarritz : 1,8 M€ pour la rénovation du cinéma Le Royal

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

Le réseau Étoile Cinémas, le nouvel exploitant du cinéma Le Royal, s’engage à rénover et à moderniser le bâtiment.

Propriété de la Ville de Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), le cinéma Le Royal est exploité par l’association Version Originale depuis 2003. Le contrat d’affermage prendra fin le 30 juin prochain. Notons que la Ville a lancé, en novembre 2020, un appel à projets afin de trouver un porteur de projet privé en mesure de financer les travaux nécessaires à une exploitation pérenne. L’objectif est aussi de maintenir le label Art et Essai. Rappelons que des travaux de rénovation générale avaient été réalisés en 2003 et que, au fil du temps, les moquettes et les fauteuils avaient été remplacés.

Aujourd’hui, le grand défi est de dynamiser l’exploitation du cinéma. Pour y parvenir, des travaux chiffrés à 1,8 M€ seront nécessaires. « Nous sommes enchantés de reprendre un cinéma qui, grâce au travail de l’association Version Originale, fonctionne très bien avec un excellent ratio de 100 000 entrées à l’année pour 400 fauteuils. Nous allons poursuivre le travail accompli et essayer de faire aussi bien voire mieux », explique David Henochsberg, président du réseau Étoile Cinémas.

Concrètement, le projet prévoit une mise en conformité acoustique grâce à l’isolation du bâtiment et l’insonorisation des salles. La création d’espaces de convivialité et d’une terrasse végétalisée est également programmée. À cela s’ajouteront des travaux dans la salle 1 et la salle 2 en vue d’améliorer la qualité du son.

Les travaux seront lancés après le Festival International de Programmes Audiovisuels Documentaires 2022 (FIPADOC). Ils s’étaleront sur quatre à six mois. Les habitants découvriront donc le nouveau visage du cinéma Le Royal à l’été 2022.