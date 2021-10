Béziers : plus de 7 000 m² du lycée Jean-Moulin ont été rajeunis

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

À Béziers, le lycée Jean-Moulin a fait l’objet de travaux de rénovation sur 7 800 m².

Le lycée Jean-Moulin de Béziers (Hérault) vient de s’offrir une seconde jeunesse. L’objectif de ce projet de réhabilitation de trois ans est d’améliorer la qualité et les conditions d’accueil des 2 600 élèves du plus grand établissement d’enseignement supérieur du Biterrois.

La première partie des travaux a consisté à rénover entièrement 7 800 m² de bâtiments sur 55 000 m² au total. Celle-ci a été marquée par la disparition des préfabriqués au milieu de la cour servant autrefois de salles de classe. Pour l’année scolaire 2021-2022, le lycée fera profiter à ses élèves de couloirs spacieux ainsi que de salles de classe neuves.

La partie réaménagée pourra accueillir 1 300 élèves maximum. Cette phase a permis de mettre en place des salles de classe pour le pôle espoirs rugby, des salles de TPE physique-chimie et de SVT, mais également pour le pôle arts plastiques et arts appliqués. À cela s’ajoutent les salles de cours généraux et de la filière ST2S.

Quant aux autres travaux prévus, Pierre Fournier, le proviseur du lycée Jean-Moulin, a annoncé des chantiers supplémentaires qui commenceront dans un an. Les opérations consisteront cette fois-ci en la rénovation d’un autre bâtiment de 5 000 m², du parking, de la loge et de la partie basse du bâtiment 1. La construction d’une maison des lycéens ainsi que d’une nouvelle salle des professeurs figure aussi au programme.