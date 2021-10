Béziers ouest : une nouvelle phase dans le projet d’aménagement d’une aire de covoiturage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Financement Supprimer Valider Valider

Une convention de financement pour la nouvelle aire de covoiturage de Béziers vient d’être signée.

Le mardi 21 septembre 2021, Kléber Mesquida, le président du conseil départemental de l’Hérault, et Olivier Turcan, le directeur régional de Vinci Autoroutes, ont signé une convention de financement pour la nouvelle aire de covoiturage à la sortie de l’A9 à Béziers ouest. Le Département a injecté 1 M€ dans le projet. Quant à Vinci Autoroutes, elle a investi 400 k€ dans ce chantier de 1,40 M€.

Cette nouvelle infrastructure, qui devrait être mise en service en juin prochain, sera implantée sur un terrain de 10 000 m², appartenant au Département. Elle proposera 165 places, dont 5 réservées aux personnes à mobilité réduite. L’aire de covoiturage de Béziers ouest disposera également d’un lieu de détente, d’espaces verts, et d’un point de vente de produits locaux. Elle sera aussi connectée et équipée de six bornes de recharge pour véhicules électriques. La nouvelle aire de covoiturage est destinée à remplacer celle de la sortie n° 36 de l’A9.