Béziers : le parc des expositions fait peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Valider Valider

Des travaux ont été réalisés dans le parc des expositions de Béziers. Le nouveau site, remis à niveau, vient d’être inauguré.

La Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) héraultaise a lancé des travaux de rénovation et de modernisation au sein du parc des expositions de Béziers afin de remplir les critères de qualité imposés par les organisateurs de salon et d’améliorer l’attractivité du site. Ce chantier, débuté en janvier 2021, a pris fin, et le nouveau parc a officiellement rouvert ses portes. La cérémonie d’inauguration, initialement prévue au mois de septembre, s’est déroulée le 25 octobre dernier en présence d’André Deljarry, président de la CCI de l’Hérault, de Kleber Mesquida, président du Département de l’Hérault, et de Robert Ménard, maire de Béziers.



Le nouveau parc des expositions de Béziers pourra désormais accueillir des événements de toute taille. Ses halls modulables, d’une surface de 7 200 m², sont en mesure de recevoir, entre autres, des congrès et des expositions. Le site dispose également d’une nouvelle salle de conférences d’une capacité de 150 personnes, d’un office traiteur de 50 m² et de 700 places de stationnement.



Ce chantier, chiffré à 6,5 M€, a été pensé dans une démarche écoresponsable. Il a ainsi permis de mettre en place des ombrières photovoltaïques.