Beynes : la construction de la future salle des fêtes est en cours.

Le chantier de la construction de la nouvelle salle des fêtes a commencé. Celle-ci verra le jour d’ici fin 2022.

La première pierre de la future salle des fêtes de Beynes (Yvelines) a été posée début décembre 2021 pour une livraison prévue fin 2022. Elle sera baptisée « L’Escapade », un nom choisi par les Beynois lors d’un concours lancé chez les commerçants.

Cette nouvelle salle sera située en face du G20, le long de la RD 119. Le chantier de la construction est mené par le cabinet d’architecture Graal. Le bâtiment sera construit à partir de trois matériaux principaux, dont le béton apparent teinté dans la masse, les panneaux en bois faisant la transition entre intérieur et extérieur, et la tôle métallique. Ce futur lieu de fête pourra accueillir jusqu’à 150 personnes. Pour cela, la salle sera divisée en deux parties, l’une pouvant accueillir 100 personnes et l’autre 50 personnes.

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, Storengy GRTGaz a financé 1,9 M€. Concernant le coût final du chantier, des concertations auront lieu entre la municipalité et Storengy.