Bétons et mortiers : Christophe Jeauneau élu à la tête du syndicat des adjuvants

Christophe Jeauneau, directeur général de Mapei, a pris la suite de Claude Le Fur en tant que président du Syndicat National des Adjuvants pour Bétons et Mortiers (SYNAD).

Manageur commercial et ingénieur de formation, Christophe Jeauneau débute sa carrière en 1991 chez Armater & Sols Solutions en tant que Responsable Technique puis Responsable du Développement en Asie du Sud-Est.

En 1994, il intègre le Groupe Saint-Gobain où il devient, notamment, Directeur Marketing & Technique de Saint-Gobain Weber Spa (Italie), en août 2001, puis Directeur R&D de Saint-Gobain Weber, en 2004 (27 pays).

Fort de ses expériences, Christophe Jeauneau rejoint, à partir de 2008, le Groupe Vicat pour y remplir trois missions simultanées : Président Directeur Général de la filiale VPI, Directeur Général de la branche Papier et Emballage et Directeur Marketing du Groupe.

En 2015, Christophe Jeauneau, toujours en quête de nouveaux défis, est nommé Directeur Général de MAPEI France.

En parallèle, il évolue dans la sphère syndicale en devenant Président de la commission « Matériaux/Technique » du SNMI (Syndicat National des Mortiers Industriels) et en étant membre du Bureau du Centre Technique du Papier.



Christophe Jeauneau a décidé de s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur, Claude Le Fur, avec qui il continuera d'ailleurs de travailler en tant que membre du Bureau du Synad, pour faire en sorte que les adjuvants soient toujours plus reconnus comme constituants indispensables à la fabrication et à l’emploi de bétons de qualité.

Son attention sera portée notamment sur les actions de communication et le dispositif qui les soutient, afin d’accroître la visibilité du Synad. Enfin, Christophe Jeauneau compte démultiplier les synergies avec les différents acteurs de la Filière Béton.