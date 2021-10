Bessan : l’entretien des berges de l’Ardaillon se poursuit

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Gemapi Supprimer Valider Valider

Dans le cadre du plan de gestion et d’entretien des berges, des travaux sont réalisés sur le ruisseau de l’Ardaillon, au niveau de Bessan.

À Bessan (Hérault), la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée (CAHM) a entrepris des travaux de gestion et d’entretien des berges du ruisseau de l’Ardaillon. Les équipes d’intervention ont notamment procédé au nettoyage des berges et à l’élagage des branches basses. Elles ont aussi effectué l’évacuation des déchets, des arbres morts et des embâcles se trouvant dans le ruisseau. D’ici fin octobre, les agents de la collectivité poursuivront les travaux d’entretien du ruisseau en direction de la commune d’Agde (Hérault).

Les opérations devraient favoriser l’écoulement et limiter les débordements de l’Ardaillon pendant les périodes pluvieuses. Leur réalisation s’inscrit dans la mise en œuvre du plan de Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), mené par la CAHM depuis janvier 2018. Rappelons que la GEMAPI consiste à rechercher l’équilibre entre la préservation des espaces naturels sensibles, le développement des activités économiques et la gestion des risques naturels de l’agglomération.