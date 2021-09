Bessan : création d’un forage supplémentaire sur le site de captage de la commune

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Hérault Supprimer Forage Supprimer Valider Valider

À Bessan, la création d’un nouveau forage est en cours sur le champ de captage d’eau potable de la ville.

La Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée a commencé un nouveau forage sur le champ de captage d’eau potable de Bessan (Hérault). Le chantier a été lancé en juillet 2021 et, depuis lors, la chambre de vanne et les raccordements au réseau ont été mis en place. Les travaux consistent également à construire un nouveau local de forage, à remplacer les anciennes pompes sur le site et à agrandir l’ancien local. Notons qu’ils devraient être achevés d’ici la fin de l’année.

La création du nouveau forage vise notamment une augmentation de la capacité de pompage du champ de captage de Bessan. À la fin du chantier, ce dernier aura une capacité de 150 m3/h, contre 90 actuellement. La production viendra alimenter le réservoir de la ville, qui approvisionne les habitants en eau potable.

Un budget de 249 k€ a été alloué à la réalisation du projet. Le financement a été assuré par la collectivité avec le concours de l’Agence de l’eau. Par ailleurs, la maîtrise d’œuvre a été confiée à Entech Ingénieurs Conseils, tandis que les travaux ont été pris en charge par les entreprises SPIE Industrie & Tertiaire et Solatrag.