Bertrand Braly est le nouveau directeur général de Norsud

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer France Supprimer Valider Valider

Norsud, filiale de Novoferm France, est spécialiste de l’installation et de la maintenance de portes industrielles et d’équipements de transbordement sur tout le territoire national. L'entreprise vient de nommer Bertrand Braly au poste de directeur général.

En rejoignant Norsud au poste de directeur général, Bertrand Braly a pour ambition de contribuer au développement de l'entreprise, en sachant

« pouvoir compter sur une équipe engagée, dotée d’un sens du service client et d’un savoir-faire de premier plan. » En 50 ans d’existence, Norsud a bâti une solide expertise et se présente aujourd’hui comme un acteur national reconnu dans le monde de la logistique : « avec l’appui du groupe Novoferm, Norsud accélère les innovations et élargit sa gamme de produits avec pour ambition de devenir le partenaire de référence en matière de fermetures industrielles et d’équipements de quai, via des solutions clients complètes et sur-mesure. » Norsud distribue par exemple en France et à l’international un système breveté de calage automatique des camions à quai, le Calematic®, un système universel et autonome, permettant de lutter efficacement contre les risques de départ intempestif et d’avancée progressive des camions à quai.