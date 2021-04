Bertrand Bedel, président du Cerib

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Béton Supprimer Matériaux de construction Supprimer Cerib Supprimer France Supprimer Valider Valider

Bertrand Bedel a été élu à la présidence du Cerib le 26 janvier 2021 pour une mandature de trois ans. Il succède à Philippe Gruat, qui était président depuis 2018.

Parcours professionnel de Bertrand Bedel

Bertrand Bedel débute sa carrière professionnelle en tant que conducteur de travaux chez Cipec. Il crée par la suite son entreprise générale de bâtiment.

Après un passage chez Point.P, il rejoint l'industrie du béton en 1983, chez Premat Yonne, qui intégrera en 1989 le groupe Alkern. Il y occupe différents postes pendant 36 ans jusqu'à rejoindre son conseil de surveillance en mars 2019.

Bertrand Bedel est membre du conseil d’administration du Cerib depuis 2012 ans et président de la Fédération de l’Industrie du Béton (FIB) depuis juin 2019. Il est élu à la présidence du Cerib le 26 janvier 2021 : le Centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (Cerib) est un centre technique industriel, reconnu d’utilité publique et institué en 1967.

Formation de Bertrand Bedel

Bertrand Bedel est diplômé dans les domaines du bâtiment et du génie civil.