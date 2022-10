Berto acquiert BC Transports

Le groupe Berto vient d’annoncer la reprise de BC Transports, une entreprise basée à La Crau (83). A l’origine exclusivement dédiée au déménagement et au transport de fleurs, le transporteur varois est aujourd’hui présent sur l’ensemble de la supply-chain, du stockage, logistique à la distribution dédiée avec conducteurs, en passant par le transport de marchandises.

Avec ce rachat, le spécialiste avignonnais de locations de véhicules avec ou sans chauffeur renforce ses positions en région Paca avec 8 agences, 450 salariés, un parc de 350 véhicules, 50 000 m2 d’entrepôt et un chiffre d’affaires de 34 M€. Aujourd'hui, Berto rassemble 4 000 salariés, dont 3 100 conducteurs, répartis sur 82 sites en France et en Europe. La société prévoit de réaliser plus de 430 M€ de chiffres d’affaires consolidé en 2022.