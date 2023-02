Bert Geerinckx, nouveau président du groupe Reynaers

Avec Bert Geerinckx à sa tête, le groupe Reynaers ne choisit pas un inconnu. Le nouveau président travaille pour l'entreprise depuis 13 ans, dont les cinq dernières années en tant que directeur des ventes, responsable des principaux marchés internationaux. Il fut auparavant pendant huit ans directeur général de Reynaers Aluminium Belux, le marché national du groupe Reynaers. Cet ingénieur en structures industrielles a obtenu un MBA exécutif de l'Antwerp Management School. Avant sa carrière au sein du groupe Reynaers, il avait acquis une vaste expérience dans diverses branches de l'industrie de la construction, notamment chez Gyproc, Strabag et Rockwool, dans les domaines du marketing, du développement commercial et de la direction générale.

Grâce cette solide expérience, Bert Geerinckx a une excellente connaissance des différentes parties de l'entreprise et est déjà très respecté du personnel. Il combine cela avec de bonnes relations avec les clients et les autres partenaires commerciaux. Bert Geerinck jouit également de la pleine confiance des actionnaires familiau, dont il partage les valeurs.

" Un nouveau dynamisme"

Le président du conseil d'administration, Jean-Luc Deleersnyder, explique : « La longue expérience de Bert garantit la continuité et la stabilité, tandis qu'en tant que nouvel homme à la barre, il apportera sans aucun doute aussi un nouveau dynamisme. Ses bonnes relations avec nos clients sont un atout supplémentaire. Le Conseil d'administration est donc convaincu que ce changement de garde au sommet de la hiérarchie sera bénéfique pour la croissance et les performances de l'entreprise », ajoute-t-il.

Le conseil d'administration a tenu à exprimer sa reconnaissance à Dirk Bontridder pour sa contribution à la conduite de l'entreprise dans les moments difficiles qui ont suivi l'affaire Covid et à la définition d'un certain nombre de grandes lignes stratégiques, notamment dans le domaine de la durabilité. Dirk Bontridder poursuivra sa carrière dans le domaine international des technologies de la santé.