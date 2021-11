Berner : ventes en hausse sur le premier semestre

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Monde Supprimer Résultats semestriels Supprimer Valider Valider

Le groupe allemand a enregistré un chiffre d’affaires de 554 M€, en progression de 10,2 %.

Le Groupe Berner est en forme. Sur le premier semestre de son exercice (1er avril -30 septembre), la l’entreprise allemande a établi deux nouveaux records de ventes. La société familiale a augmenté ses ventes de 10,2% pour atteindre 554 M€, « soit le chiffre d’affaires semestriel le plus élevé de son histoire » selon un communiqué. « Avec 107,9 M€, septembre a également été le mois de ventes le plus important depuis la création du groupe en 1957. » Sur l’activité négoce (qui intègre la construction, la mobilité, et l’industrie), le groupe Berner a enregistré « une croissance extrême » de 14,5 % par rapport à l’année précédente. Sur le seul segment construction, la hausse s’élève de 14,3 %.

Nouveaux clients grâce au e-commerce

Le communiqué mentionne aussi les très bons résultats du e-commerce. Depuis trois semestres consécutifs, ce canal affiche une croissance à deux chiffres. « Entre avril et septembre, le groupe a en effet augmenté son chiffre d’affaires e-commerce de 44%, contre un peu plus de 21% à la même période l’an dernier. » Pour Arthur Jaunich, directeur des ventes et du marketing au sein du conseil d’administration, « les clients ont apprécié la fiabilité et la convivialité de nos canaux de vente électroniques, lors des confinements. Le bouche-à-oreille fonctionne, aucun autre canal ne gagne plus de nouveaux clients. L’augmentation du nombre de nouveaux clients est de 11%, le chiffre d’affaires e-commerce a doublé par rapport à l’année précédente et la part du commerce électronique dans les ventes totales est passée à 15,2% ».