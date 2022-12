Berner ouvre de nouveaux points de vente

Depuis trois ans maintenant, Berner cherche à répondre à la problématique du dernier kilomètre en se constituant un réseau d’agences. Après les ouvertures à Lyon, Lille, la petite couronne parisienne (Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine) et Toulouse, la filiale française du groupe allemand spécialisé en quincaillerie et fournitures industrielles (qofi) ouvre simultanément deux nouveaux de vente : l’un à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, et l’autre à Bordeaux.

Bien placés

Le magasin d’Ivry-sur-Seine a installé rue Ernest Renan et jouxte un établissement Jefco Peinture, une quincaillerie Legallais, une agence Asturienne. Celui de Bordeaux est implanté plus précisément à Mérignac, rue de Faraday. Il se trouve à proximité d’agences Foussier, Sonepar, Orexad-Brammer, MPPI, D.A.A.S (Ex Boye TP), Prolians, Quincaillerie Portalet…

Un concept rodé

Comme les précédentes agences, elles reconduisent un concept à mi-chemin entre le libre-service et le dépôt de proximité. Sur une surface de près de 500 m² dont une réserve accolée d’environ 400 m², elle propose 5000 références de produits chimiques, de consommables, ou encore d’outillage. Elle est, par ailleurs, en mesure de proposer la livraison sur chantier en trois heures. Le distributeur compte également apporter plus de flexibilité et de possibilités grâce à « une livraison dite sur-mesure, laissant le choix aux professionnels de convenir de la date, de l’heure et du lieu d’arrivage des marchandises commandées. » Enfin, le nouveau magasin Berner propose le click & collect, la location de machines, le flocage des vêtements de travail et la vente de visserie au poids.