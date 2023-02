Berner inaugure son nouvel ERP

Berner vient d’introduire un nouvel ERP. Le groupe allemand spécialisé en qofi et en chimie a opté pour la suite d’applicatifs métiers de SAP S/4 Hana. Et d’après le distributeur, ce fut « l’un des projets les plus vastes et les plus importants de son histoire. » Pour y parvenir, il évoque un investissement à sept chiffres.

Maintien de l'activité

D’après Christian Dahmen, directeur financier et administratif, cette migration marque même « le début d'une nouvelle ère. » « Je suis extrêmement fier que nous soyons l'une des premières entreprises du secteur à pouvoir profiter des avantages technologiques de la plus moderne des bases de données. Toute l'équipe a fait un travail incroyable pour rendre possible le changement de système tout en maintenant les activités opérationnelles quotidiennes. »

Intelligence artificielle

Pour information, SAP S/4 Hana est la dernière génération de suites d’applicatifs métiers de SAP. Dotée d’intelligence artificielle (IA) et de Machine Learning (Apprentissage automatique), elle est destinée à répondre à de nombreuses problématiques métiers telles que la comptabilité, la gestion financière, la gestion des ventes, le CRM, les achats, la gestion des stocks, les ressources humaines, la gestion des projets, la gestion de la maintenance...