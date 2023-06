Berner France a un nouveau dg

Laurent Proust est le nouveau directeur général de Berrner France. Il succède à Didier Goguelin qui occupait cette fonction en plus du celle de vice-président de la région "Europe du Sud-Ouest". Avec une équipe de plus de 1 600 employés en France, dont 1 200 représentants commerciaux sur le terrain et au siège, Laurent Proust aura comme principale mission de développer "la marque" sur le territoire français notamment "en le positionnant comme distributeur leader du conseil et de la vente de solutions chimiques spécialisées pour les professionnels".

Laurent Proust a fait ses armes chez FirstStop (une filiale du groupe Bridgestone), Fraikin, et récemment BestDrive France (une filiale du groupe Continental).